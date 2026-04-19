Италия призывает ЕС возобновить закупки российского газа — Сальвини выступил с инициативой

Вице-премьер Италии, министр транспорта и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини призвал Европейский союз вернуться к закупкам российского газа и нефти. Об этом он заявил на митинге правых партий ЕС «Патриоты за Европу» в Милане, сообщает РБК.

Сальвини подчеркнул, что США приостановили санкции, блокирующие торговлю российской нефтью, до 16 мая, и призвал Брюссель последовать примеру Вашингтона. «Если это сделали в Вашингтоне — величайшей демократии мира, то и в Брюсселе должны поступить так же», — отметил политик (цитата по Il Politico).

По его мнению, Европа должна отказаться от политики закрытия заводов, школ и больниц и возобновить закупки энергоресурсов по всему миру, включая Россию, поскольку «мы не воюем» с Москвой.

Ранее США временно вывели из-под санкций продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда до 17 апреля 2026 года. Однако эта мера не распространяется на транзакции, связанные с Ираном и иранским правительством. Аналогичные временные послабления действовали с середины марта до середины апреля.