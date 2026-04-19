Энергетики определили место прорыва теплотрассы на Байкальской в Иркутске и готовят вскрытие

Специалисты Участка тепловых сетей определили наиболее вероятное место прорыва магистрального трубопровода в Октябрьском районе Иркутска. В результате проведенной диагностики энергетики локализовали участок проведения восстановительных работ на улице Байкальской. Зона ремонта находится между остановками общественного транспорта «Цимлянская» и «Волжская».

В компании отметили, что проведение неотложных мероприятий требует особой осторожности из-за насыщенности подземного пространства. Высокая плотность иных коммуникаций, проходящих рядом с оживленной трассой, обязывает специалистов действовать максимально аккуратно, чтобы не повредить соседние линии электричества и связи.

В настоящее время на месте аварии сосредоточена группировка из 15 сотрудников Байкалэнерго и 7 единиц техники. В числе задействованных машин — кран-борт, экскаваторы и самосвалы. В самое ближайшее время бригады приступят к земляным работам, которые включают вскрытие тротуара для обеспечения доступа к поврежденному участку трубы и его последующего ремонта.