«Гарантия качества»: В квитанции ЖКХ могут включить услуги сантехников и электриков

В Госдуме предложили включить дополнительные услуги управляющих компаний (УК) в единый платёжный документ (квитанцию) ЖКХ. Речь идёт о работах, которые жильцы сейчас оплачивают отдельно, например, вызов сантехника или электрика.

С такой инициативой выступил депутат Игорь Антропенко. По его словам, это позволит жителям оплачивать услуги онлайн и гарантирует качество выполненных работ, передаёт ТАСС.

«Это будет гарантией того, что работу выполнил не "мастер с улицы", а сотрудник УК, который несёт ответственность. С другой стороны, это станет дополнительным источником дохода для компании, а не платой в карман частному мастеру», — пояснил депутат.

Сейчас УК обязаны бесплатно обслуживать только общедомовое имущество (стояки, общие коммуникации). Ремонт труб, проводки и сантехники внутри квартиры жильцы оплачивают отдельно, и не всегда есть возможность сделать это через официальные каналы.