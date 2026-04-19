«Лицо меняется»: В Госдуме предложили ввести обязательную замену паспорта в 60 лет

В России может появиться новое правило: обязательная замена паспорта в 60 лет. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко. По его мнению, это необходимо из-за роста продолжительности жизни и сложностей с идентификацией пожилых людей, сообщает РИА Новости.

Сейчас документ меняют только в 20 и 45 лет.

Как отметил парламентарий, внешность человека с возрастом меняется, что создает проблемы при проверке документов. Особенно это актуально при посадке на поезд или самолет, где сотрудники безопасности сверяют фото с лицом пассажира.

«Средняя продолжительность жизни в нашей стране растет и уже составляет 74,2 года. В связи с этим хочу предложить ввести еще одну замену паспорта в 60 лет. Это исключит лишние проволочки, связанные с идентификацией личности», — заявил депутат.

Он также добавил, что президент Владимир Путин ставит задачу увеличить этот показатель до 80 лет.

За замену документа будет взиматься государственная пошлина. Депутат привел в пример загранпаспорт, который необходимо менять каждые 10 лет.