ИЭСК отменила режим повышенной готовности после устранения 81 аварии

Иркутская электросетевая компания отменила режим повышенной готовности, введенный из-за сложных погодных условий. Накануне на регион обрушился порывистый ветер до 25 метров в секунду, мокрый снег и метель. Стихия привела к 81 аварийному отключению и повреждению нескольких линий электропередачи.

В компании отметили, что восстановительные работы были начаты незамедлительно. «В кратчайшие сроки были устранены все выявленные повреждения, включая обрывы проводов и разрушение изоляторов. В большинстве случаев оборудование включалось без проведения ремонтов автоматически или вручную», — сообщили в пресс-службе ИЭСК.

Всего за время ликвидации последствий непогоды специалисты отработали более 500 локальных заявок от потребителей. Обращения в основном касались отключений электросчетчиков и срабатывания автоматов на трансформаторных подстанциях. Благодаря слаженным действиям оперативных и ремонтных бригад электроснабжение всех потребителей было полностью восстановлено в кратчайшие сроки. Компания выразила благодарность сотрудникам за профессионализм, а жителям — за терпение и понимание.