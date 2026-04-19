Глобальный кризис: Авиакомпании отменяют рейсы из-за дефицита топлива

Авиакомпании по всему миру начали массово сокращать количество рейсов и выводить самолёты из эксплуатации. Причиной стал резкий рост цен на топливо и его нехватка, спровоцированные конфликтом на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg.

Пассажирам стоит готовиться к дальнейшим отменам и росту цен на билеты.

Кто попал под удар?

Среди компаний, принявших меры:

KLM отменит 80 рейсов из Амстердама.

United Airlines, Lufthansa и Cathay Pacific Airways уже сократили маршруты.

Lufthansa вывела из эксплуатации 27 самолётов.

Qantas Airways сокращает рейсы в США.

Air Canada и British Airways отменяют отдельные направления.

По данным аналитиков Cirium, в мае глобальное число перевозок уже упало на 3%. Прогноз роста отрасли на этот год пересмотрен с +6% до возможного падения на 7–9%.

Европа в зоне риска

В Европе ситуация особенно напряжённая. По оценке Международного энергетического агентства (IEA), запасов топлива хватит примерно на шесть недель. Брюссель рассматривает возможность принудительного распределения запасов между странами ЕС, чтобы избежать коллапса летом.

Аналитики предупреждают: если цены на нефть не стабилизируются, волна отмен продолжится, а часть маршрутов может исчезнуть навсегда.