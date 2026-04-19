Наличные возвращаются: В каких регионах России вырос спрос на бумажные деньги

В 2025 году россияне стали чаще пользоваться наличными деньгами. Лидерами по росту спроса стали Ставропольский край и Севастополь, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Банка России.

В топ-5 регионов также вошли Камчатский край, Воронежская и Псковская области. Всего увеличение использования наличных отмечено в 69 субъектах страны.

Причины тренда

Регулятор связывает это с желанием населения и бизнеса создать финансовый запас на фоне рисков перебоев с интернетом. Летом 2025 года ЦБ фиксировал ежемесячный прирост наличных в обращении на 0,2 трлн рублей. В марте 2026 года этот показатель вырос до 0,3 трлн рублей, что значительно превышает средние значения прошлых лет.

Лимиты на пополнение

На этом фоне Министерство финансов готовит новые ограничения. Ведомство согласовало лимит на внесение наличных через банкоматы — не более 1 млн рублей в каждом банке.

На вопрос, почему выбран лимит в 1 млн руб. и как его смогут соблюдать ИП и самозанятые, Минфин ответил: «Министерством в рамках плана по обелению экономики подготовлены различные меры, которые переданы для проработки в аппарат правительства, ЦБ и Росфинмониторинг».

Ограничения могут вступить в силу уже осенью. Детали (на одну операцию или в месяц) пока не уточняются.