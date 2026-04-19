Почти 9 тысяч человек остались без отопления в Иркутске из-за коммунальной аварии

Аварийное отключение теплоснабжения и горячей воды произошло сегодня в Иркутске. В настоящее время продолжаются восстановительные работы, следует из данных ГУ МЧС России по региону.

«Под отключение попал 71 многоквартирный дом, где проживают 8743 человек, 16 административных зданий, четыре социально значимых объекта», – отметили в ведомстве.

По данным мэрии, зафиксировано повреждение тепловой сети на бульваре Постышева. Из-за него пришлось частично перекрыть проезжую часть и прекратить подачу горячей воды.

Восстановление проводит «Байкальская Энергетическая Компания», задействованы 12 человек и четыре единицы техники.