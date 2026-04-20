Иран обвинил США в морском пиратстве и ответил ударом дронов

Иран обвинил США в нарушении перемирия после атаки на торговое судно под иранским флагом в Оманском заливе. В ответ иранские военные нанесли удар дронами по нескольким американским военным кораблям, сообщил представитель центрального штаба ВС Ирана «Хазрат Хатам аль-Анбия» агентству Tasnim, передаёт РБК.

«Агрессивная Америка, нарушив перемирие и совершив акт морского пиратства, обстреляла одно из торговых судов Ирана в водах Оманского залива и вывела из строя его навигационную систему, высадив на палубу несколько своих террористических морских пехотинцев», — говорится в заявлении.

Иран пообещал скорый ответ и месть за «морское пиратство и вооружённое нападение» со стороны американской армии. Представитель штаба уточнил, что атакованный контейнеровоз Touska следовал из Китая в Иран.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил об атаке ракетного эсминца ВМС США на иранское грузовое судно. По его словам, после отказа экипажа подчиниться, военный корабль пробил дыру в машинном отделении судна.