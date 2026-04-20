В России хотят создать совет для критики Минфина

Государственные финансы России в ближайшие годы окажутся под жестким давлением из-за ограниченных доходов и растущих негибких расходов. Об этом говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, посвященном бюджетному правилу. В сложившихся условиях эксперты предлагают создать независимый Бюджетный совет для контроля за соблюдением финансовой дисциплины, пишет газета «Известия».

Как отмечается в докладе, существующий механизм бюджетного правила недостаточно устойчив к экономическим шокам и сильно зависит от текущих приоритетов властей.

«В результате правила регулярно пересматриваются или ослабляются, а власти нередко принимают решения в обход установленных ограничений. Это снижает их роль в обеспечении макроэкономической стабильности», – подчеркивают в ЦМАКП.

По мнению аналитиков, ключевая проблема заключается не столько в конструкции самого правила, сколько в отсутствии эффективного контроля за его соблюдением. Предлагаемый Бюджетный совет мог бы работать в формате бюджетного офиса при Федеральном собрании, оставаясь независимым от исполнительной власти. В его задачи вошли бы анализ долгосрочной устойчивости бюджета, оценка макроэкономических параметров и публичный мониторинг соблюдения ограничений. Подобные структуры уже доказали свою эффективность за рубежом.

Ранее Минфин анонсировал возобновление операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила с середины мая, а не, как ожидалось ранее, с 1 июля.