МФО навязывают клиентам услуги Таро и расшифровки снов

Микрофинансовые организации при выдаче займов нередко предлагают клиентам услуги с низкой потребительской ценностью. Об этом газете «Известия» сообщил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин. По его словам, такие продукты могут оформляться вместе со ссудой, при ее продлении или даже при погашении задолженности.

Юрий Воронин уточнил, что спектр навязываемых сервисов широк. Среди них встречаются платформы для подбора финансовых решений и обучения грамотности, юридические консультации, шаблоны документов, а также сервисы по расшифровке снов, раскладам Таро и составлению натальных карт.

«"Услуги" предлагаются заемщикам отдельными МФО регулярно, однако большинство клиентов не добираются до финансового уполномоченного за защитой своих прав, поэтому жалоб на такие практики не так много», – добавил он.

В пресс-службе Банка России отметили, что чаще всего в качестве дополнительной услуги МФО предлагают страховые продукты. Также на рынке сохраняются практики навязывания юридических консультаций, полисов добровольного медицинского или имущественного страхования и сервисов вроде проверки кредитного рейтинга.

Заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» Алла Храпунова добавила, что клиентам могут предлагать телемедицину, справочники, флешки с информацией и помощь на дорогах. При этом часть страховых продуктов действительно может быть полезной, но информация о них не всегда доводится до потребителя.

