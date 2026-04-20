США и Иран возобновили военные действия: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: США и Иран возобновили военные действия, в России свыше 190 тысяч майнеров из 195,5 тысячи незаконно добывают криптовалюту, такси в РФ подорожает на 30%, а Иркутская область вошла в тройку лидеров Сибири по зарплатам. Подробнее – в обзоре СИА.

Возобновление войны

Вооруженные силы Ирана нанесли удары беспилотниками по американским военным кораблям в ответ на захват судна, которое следовало из Китая в Оманский залив. США за нарушение режима прекращения огня обстреляли его и вывели из строя навигационную систему. Из-за этого Иран атаковал американские корабли с помощью БПЛА, отметив, что продолжат отвечать на «пиратство» и атаки с американской стороны.

Нелегальный майнинг

Более 190 тысяч майнеров цифровой валюты в России из порядка 195,5 тыс. работают незаконно, в то время как легально оформлены всего около 5,5 тысячи: как физические лица – около 4 тысяч, как юридические лица и индивидуальные предприниматели – 1,5 тысячи. Такие объемы нелегальной добычи криптовалюты по всей стране создают проблемы и для предприятий, и для обычных граждан. В настоящее время Госдума прорабатывает закон о введении штрафов для нарушителей – он принят в первом чтении.

Рост цен на такси

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова заявила, что рост цен на такси к концу 2026 года может составить 30%. «Это и влияние нового законодательства, и общее состояние экономики. На ценообразование оказывает эффект дефицита водителей», – объяснила она причины в интервью РГ.

Лидеры по зарплатам

Аналитики Росстата подсчитали уровень зарплаты в Сибири по данным на начало 2026 года и выявили регионы с самыми большими показателями. В топ-3 Красноярский край – 111,2 тысячи рублей в месяц, Иркутская область – 96,4 тысячи рублей, Новосибирская область – 88,3 тысячи рублей. Аутсайдером стал Алтайский край – 65,3 тысячи рублей.

Коммунальная авария

Коммунальная авария произошла накануне в Иркутске. В результате этого без отопления и горячей воды остались 71 многоквартирный дом, где проживают 8743 человек, 16 административных зданий, четыре социально значимых объекта. Место прорыва определено – ведутся ремонтные работы. Задействованы 12 человек и четыре единицы техники.