Чаще всего «удаленку» в Иркутской области ищет молодежь 19-30 лет

Наиболее высокий интерес к дистанционной работе в Иркутской области демонстрируют соискатели в возрасте от 19 до 30 лет. По данным аналитиков hh.ru, на эту возрастную группу приходится 38% всех резюме с пометкой об удаленной занятости. Всего за первый квартал 2026 года жители региона открыли 7,5 тыс. таких резюме, что на 22% меньше, чем годом ранее.

Исследование платформы показало, что чаще всего работу на «удаленке» ищут менеджеры по продажам и работе с клиентами – на них приходится семь процентов от всех подобных резюме. Далее следуют программисты, разработчики, администраторы, руководители проектов, бухгалтеры, дизайнеры и художники. При этом получить удаленную работу проще всего будет менеджерам по продажам, сотрудникам колл-центров, интернет-маркетологам и IT-специалистам.

Предлагаемые заработные платы на «удаленке» остаются конкурентными. По итогам первого квартала 2026 года медиана зарплатного предложения в вакансиях с дистанционным графиком в Иркутской области составила 65,4 тыс. рублей, тогда как ожидания соискателей находятся на уровне 69,4 тыс. рублей.

По данным Dream Job, удаленная работа остается одним из значимых факторов привлекательности работодателя: каждый седьмой сотрудник упоминает ее в положительном контексте. Среди них 56% констатируют сам факт наличия формата, 20% отмечают гибкость графика, а 13% ценят возможность работать из любой точки.