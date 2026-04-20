Telemetr зафиксировал всплеск активности в Telegram после частичного восстановления доступа 17 апреля

После того как 17 апреля у части российских пользователей Telegram начал работать без ограничений, в мессенджере был зафиксирован резкий всплеск активности. Данные сервиса Telemetr указывают не только на рост аудитории каналов, но и на изменение структуры потребления контента. Пользователи стали чаще читать посты, подписываться на новые источники и активнее переходить в сервисы внутри платформы.

Участник рынка в беседе с «Известиями» пояснил, что динамика 17 апреля демонстрирует несколько ключевых трендов.

«Во-первых, рост затронул практически все категории – от новостей до узкоспециализированных каналов, что говорит о системном эффекте, а не локальных всплесках. Во-вторых, возвращающаяся аудитория неоднородна: часть пользователей активно вовлекается в контент, тогда как другая ограничивается подписками без дальнейшего взаимодействия», – отметил он.

«Известия» изучили статистику крупнейших русскоязычных Telegram-каналов и подтвердили тенденцию восстановления числа подписчиков после падения в марте и начале апреля.

Лидерами суточного прироста стали канал «Тренды задавать», прибавивший 68,4 тыс. подписчиков, «Команда Яндекс Браузера» с 32,4 тыс. и новостной канал Mash, увеличивший аудиторию на 27,5 тыс. пользователей.

Ранее южнокорейский мессенджер KakaoTalk подтвердил резкое увеличение числа пользователей из России. В сервисе предполагают, что рост может быть связан с ситуацией вокруг Telegram, однако точные статистические данные по странам не публикуются.