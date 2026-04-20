В России работает около 190 тысяч нелегальных майнеров

Более 190 тыс. майнеров криптовалют в России работают нелегально. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью ИС «Вести». При этом легально в стране зарегистрировано лишь около 4 тыс. физических лиц и порядка 1,5 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся добычей криптовалют.

«Из-за перегрузки энергетических мощностей отключается свет в квартирах, в организациях. И многие предприятия, к сожалению, тоже испытывают проблемы с энергетикой, поскольку из-за действий майнеров перегружены энергетические мощности», – заявил парламентарий.

По словам главы думского комитета, масштабы нелегальной криптодобычи многократно превышают объем легального сектора. Зарегистрированные майнеры, работающие в правовом поле, составляют менее 3% от общего числа участников рынка.

По словам директора ООО «Иркутскэнергосбыт» Андрея Харитонова в интервью Сибирскому информационному агентству, введение дифференцированных тарифов на электроэнергию существенно сократило количество нелегальных майнеров, хотя проблема полностью не решена.