Крысиный яд обнаружили в детском питании HiPP

Австрийская полиция подтвердила обнаружение крысиной отравы в детском питании марки HiPP, передает зарубежное издание Reuters. Инцидент затронул продукцию, продававшуюся в полутора тысячах супермаркетов сети SPAR по всей стране. Положительный результат на токсичное вещество дал образец из 190-граммовой банки с морковно-картофельным пюре, на которую пожаловался клиент в районе Айзенштадт-Умгебунг.

В заявлении полиции Бургенланда уточняется, что отравленные банки имели характерные внешние признаки вскрытия.

«На дне затронутых банок была наклейка с красным кружком, а крышка была уже открыта, повреждена или на ней отсутствовала защитная пломба, либо банка имела необычный запах», – говорится в сообщении правоохранительных органов.

В HiPP заявили, что, согласно текущим данным, критическая ситуация связана с внешним криминальным вмешательством, которое затрагивает канал дистрибуции SPAR Austria.

Первоначальные лабораторные анализы аналогичных банок, изъятых полицией в Чехии и Словакии, также показали наличие токсичного вещества. В воскресенье HiPP подтвердила Reuters, что в банках действительно содержалась крысиная отрава. SPAR Austria изъяла продукцию HiPP во всех странах присутствия, включая Австрию, Словению, Венгрию, Хорватию и Северную Италию.

Ранее Nestle начала процедуру добровольного отзыва на территории страны ограниченного количества партий сухих молочных смесей детского питания. Данное решение, как сообщает компания, является частью ее глобальных мер предосторожности и принято в связи с выявленным потенциальным риском наличия токсина цереулида в сырье, поставляемом одним из внешних партнеров.