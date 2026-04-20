Иркутский алюминиевый завод с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен

Депутат встретился с коллективом предприятия, чтобы в прямом диалоге обсудить актуальные вопросы, касающиеся не только работы завода, но и социально-экономического развития города Шелехова в целом.

Сергей Тен подробно ответил на вопросы сотрудников, а также отдельно отметил и поблагодарил компанию РУСАЛ за значительный вклад в жизнь города – социальные инвестиции предприятия в развитие инфраструктуры, спорта, культуры и образования.

На Иркутском алюминиевом заводе продолжают придерживаться выбранной ранее стратегии развития территорий, определенной при основании РУСАЛа Олегом Дерипаска.

Такие встречи проходят в ходе реализации проекта «Открытый завод», они укрепляют диалог между властью, бизнесом и людьми, позволяют совместно решать насущные задачи и строить планы на будущее.