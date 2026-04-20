Пенсии в России проиндексируют в феврале и апреле 2027 года

Страховые пенсии в 2027 году планируется проиндексировать дважды – в феврале и апреле. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. При этом он не исключил, что осенью при подготовке бюджета правительство может предложить иные сроки повышения выплат.

«Общее правило индексации страховых пенсий, которое должно действовать и в 2027 году, таково: 1 февраля происходит индексация на уровень фактической инфляции – подчеркиваю, фактической, не прогнозной. А 1 апреля происходит увеличение в зависимости от возможностей бюджета Социального фонда», – пояснил Ярослав Нилов.

Парламентарий напомнил, что в предыдущие два года принимались специальные законодательные решения об индексации страховых пенсий не в эти две даты, а с начала года. В 2025 году выплаты были увеличены 1 января, а затем доиндексированы 1 февраля. В 2026 году страховые пенсии сразу с 1 января были проиндексированы на уровень выше инфляции – на 7,6%.

Напомним, что самые большие пенсии зафиксированы в Томской области – 25,7 тыс. рублей, на втором месте разместился Красноярский край – 25,1 тыс. рублей, тройку лидеров замыкает Иркутская область – 24,3 тыс. рублей.