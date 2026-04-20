В Иркутске бизнес и эксперты обсудили внедрение генеративного искусственного интеллекта в компаниях

В Иркутске стартовал Gen-AI акселератор Сбера, посвящённый разработке ИИ-агентов и внедрению генеративного искусственного интеллекта в бизнес-процессы

Формат бизнес-акселератора подразумевает интенсивную образовательную программу, дающую компаниям ресурсы, знания и доступ к рынку. В этом году в программе приняли участие представители 79 компаний Иркутской области, разработчики ИТ-технологий, совместно с министром цифрового развития и связи Иркутской области Александром Селедцовым. Ключевое отличие акселератора от прошлогоднего – фокус на практическом применении GenAI: если ранее компании тестировали идеи и запускали пилотные проекты, то теперь участники работают над внедрением конкретных решений, способных повысить эффективность бизнеса.

GenAI (генеративный искусственный интеллект) — это алгоритмы, которые умеют воспринимать и обрабатывать контент и создавать новый на его основе. Обучаясь на больших массивах данных, такие модели отвечают на вопросы, анализируют документы, генерируют изображения и пишут программный код. Эти технологии способны глубоко анализировать большие объемы данных, выявлять тренды и помогать улучшать процессы.

«Сегодня бизнесу уже недостаточно простых решений, таких как базовые чат-боты или отдельные тестовые проекты. Компании переходят к использованию генеративного искусственного интеллекта, который способен решать комплексные задачи. Например, автоматически обрабатывать обращения клиентов, формировать коммерческие предложения или помогать в анализе данных для принятия управленческих решений. Участие в Gen-AI акселераторе позволяет компаниям быстрее внедрять такие технологии и получать практический результат», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

«Искусственный интеллект — важная составляющая нашей цифровой повестки. Решения на основе ИИ уже применяются в ряде сфер, включая здравоохранение. В МФЦ региона успешно работают голосовые помощники, которые помогают гражданам получать информацию и услуги. Важным шагом к расширению применения этих технологий в регионе стало открытие в 2025 году Байкальского центра изучения искусственного интеллекта и цифровых технологий. Среди проектов, над которыми ведется работа, – «Экологический ассистент», «Создание цифрового двойника модульной установки для производства химических веществ», «Система мониторинга технологического оборудования», — Александр Селедцов, министр цифрового развития и связи Иркутской области.