В 45% компаний Иркутска действует дресс-код

В Иркутске с корпоративными требованиями к одежде сталкиваются 45% офисных сотрудников. Такие данные приводит сервис SuperJob по итогам опроса работников, трудящихся на территории работодателя. При этом лишь у 4% опрошенных компания полностью компенсирует расходы на гардероб или предоставляет корпоративную одежду и обувь.

Исследование показало, что строгий дресс-код действует для 8% офисных сотрудников, а 37% работодатель просит придерживаться делового стиля. Подавляющее большинство – 84% – покупают офисную одежду полностью за свой счет. Еще у 4% опрошенных работодатель компенсирует затраты частично или выдает отдельные предметы гардероба.

Дресс-код, принятый в компании, нравится 51% работников, и лишь 9% относятся к нему негативно. Необходимость соблюдать корпоративный стиль в одежде воспринимают спокойно 52% опрошенных, с пониманием – еще 35%, а отрицательно к этому требованию относятся только 5%. Сами сотрудники довольно высоко оценивают степень влияния внешнего вида на карьеру: по десятибалльной шкале средняя оценка составила 5,1 балла. Женщины считают этот фактор чуть более важным – 5,3 балла против 4,9 у мужчин.