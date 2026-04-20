Плановые отключения горячей воды призвали сократить до трех-пяти дней

Плановые отключения горячей воды для профилактики теплосетей не должны превышать трех-пяти дней. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Он также отметил, что там, где позволяют технологии, сроки подобных работ необходимо сокращать до минимума.

«Срок отключения горячей воды в домах должен быть минимальным. В XXI веке, в наше время, современные технологии вообще позволяют обходиться без отключений. Считаю, что надо сократить профилактику до трех-пяти дней максимум. А там, где позволяют технологии, – до одного-двух дней», – заявил Владислав Гриб.

Заместитель секретаря ОП напомнил, что в настоящее время плановые отключения горячей воды длятся от десяти дней до двух недель. Кроме того, постоянный нагрев воды для бытовых нужд ведет к дополнительным расходам на электричество и воду, а также вынуждает тратиться на посещение бань и фитнес-клубов. Особенно тяжело, по его словам, приходится большим семьям с детьми.

Напомним, что плановые отключения горячей воды в российских городах традиционно проводятся в летний период для подготовки теплосетей к отопительному сезону. В ходе профилактических работ специалисты проводят гидравлические испытания трубопроводов, выявляют слабые места и ремонтируют изношенные участки.