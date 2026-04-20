Газ необходим как воздух: работодатели Иркутской области обсудили будущее региона

Газификация нужна Иркутской области как воздух. Об этом заявили на форуме работодателей Иркутской области. В рамках пленарного заседания участники мероприятия обсудили факторы, сдерживающие развитие экономики региона. В числе главных проблем, по мнению экспертов, – дефицит электрической энергии на юге Сибири и острая нехватка тепловых мощностей в областном центре. Одна из стратегий преодоления этих барьеров — развитие газовой генерации.

Недостаток тепловых мощностей в Иркутске зафиксировали ещё в 2019 году, с тех пор он постоянно растет. Ключевой источник тепла — Ново-Иркутская ТЭЦ — работает на максимуме нагрузок. При этом, несмотря на надежную и стабильную работу станции, других резервов у города нет, строительство новых объектов – жилья и соцучреждений –без наличия тепловых резервов невозможно в силу закона.

«Я хочу подчеркнуть серьезность этой проблемы в первую очередь для юга Иркутской области. У нас каждый год в среднем за последнюю пятилетку в поселениях иркутской агломерации вводится от 800 миллионов квадратных метров, – сообщил член общественного совета при Минстрое РФ Денис Воронов, – Все эти дома нуждаются в качественной инфраструктуре, и в особенности – в тепле, с учетом специфики нашего региона. Без создания дополнительных энергомощностей рост Иркутска в целом и строительной отрасли в частности заблокирован».

Реализация масштабного международного проекта «Сила Сибири-2» – магистрального газопровода, который свяжет газовые месторождения Ямала и Западной Сибири с Китаем, даст новый импульс развития территории, однако Денис Воронов призвал власти решать проблему уже сейчас имеющимися ресурсами:

«Сегодня единственный способ выживания – это переброска газа небольших независимых владельцев месторождений на юг региона», – подытожил эксперт.

Необходимо отметить, что Байкальская энергетическая компания готова построить газовую котельную на правом берегу Ангары, однако источник финансирования этого проекта властями пока не определен.

Генеральный директор Байкальской энергетической компании Олег Причко обратил внимание участников форума на необходимость дополнительного регулирования строительной отрасли со стороны государства:

«Проблема застройки Иркутской агломерации не только в количестве, но и в качестве возводимого жилья. Люди покупают дешевые дощатые летние домики и в результате становятся заложниками ситуации, полностью зависят от электроотопления, которое приходится потреблять в несколько раз больше нормативных значений. В рамках проекта «Глобальное утепление» мы выбрали 12 таких домов в Иркутском районе и утеплили в соответствии с нормами и стандартами. Но чтобы исключить такие ситуации, необходимо активное вовлечение органов власти», – подчеркнул Олег Причко.

Участники обсуждения отметили, что развитие региона возможно только при отсутствии оттока молодых специалистов из Приангарья. Остановить этот процесс в Иркутской области может качественная инфраструктура для жизни и развитие промышленности. Решить этот вопрос можно только совместными усилиями: бизнеса, власти и при участии федерального центра.