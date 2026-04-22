Остались без дома и с ипотекой: От недобросовестных подрядчиков ИЖС пострадало более 10 тысяч россиян

Количество пострадавших от недобросовестных подрядчиков ИЖС в стране, по данным Минстроя РФ, составляет примерно 10,8 тысячи человек. В Иркутской области также формируется региональный реестр граждан, пострадавших от недобросовестных подрядчиков при строительстве частных домов с использованием ипотеки. Об этом сообщил замминистра строительства Иркутской области Евгений Ветров в рамках круглого стола Газеты Дело.

«На сегодня у нас 74 обращения от жителей, которые пострадали от недобросовестных подрядчиков. <…> Семьи брали ипотечные займы в банках, заключали договоры с подрядными организациями, перечисляли им средства. Но в итоге остались без домов и с долгами перед кредитными организациями со всеми вытекающими последствиями», – рассказал замминистра.

Евгений Ветров уточнил, что реестр может расширяться в случае поступления новых заявлений. Ущерб, нанесенный гражданам будет установлен в ходе расследования уголовных дел, которые возбуждены по обращениям.

Проблема обманутых заказчиков ИЖС, по данным замминистра, сложилась до того, как в индивидуальном строительстве появился механизм эскроу-счетов.

Напомним, соответствующий закон вступил в силу 1 марта 2025 года. В соответствии с ним подрядчик получает деньги только после того, как дом будет построен и зарегистрирован. До этого момента средства заказчика «замораживаются».

«Пострадавшие просят принять закон, аналогичный тому, что действует в отношении обманутых дольщиков (им достраивают дома или выплачивают компенсации ущерба – прим. ред.). Но это решение должно быть принято на федеральном уровне», – пояснил Евгений Ветров.

Он добавил, что на данном этапе консолидированное решение проблемы пока не найдено. Ситуацию осложняет то, что у пострадавших разная стадия готовности жилья, разные условия ипотечных договоров. Точное количество обманутых тоже пока неизвестно.

«Это огромная проблема в целом по стране. Количество пострадавших от недобросовестных подрядчиков ИЖС, по данным Минстроя РФ, в России составляет 10,8 тысячи человек», – отметил Евгений Ветров.

Официальный реестр пострадавших от недобросовестных застройщиков граждан в Иркутской области сформируют до конца апреля. Аналогичные реестры составляют и в других регионах.

В работу включилась прокуратура. Центробанк выдал рекомендации банковскому сектору индивидуально проработать вопрос с каждым заявителем, рассмотреть возможности переноса срока исполнения договорных обязательств, реструктуризации, частичного или даже полного прощения долга. Впрочем, по замечанию замминистра строительства, банки пока сдержанно реагируют на эти рекомендации.

Чтобы избежать проблем при строительстве дома, участники круглого стола рекомендовали выбирать добросовестных подрядчиков, зарегистрированных в Реестре квалифицированных подрядных организаций и использующих в работе эскроу-счета. На сегодня день на территории Иркутской области значится 194 таких компании, 109 из них уже ведут строительство с применением механизма эскроу.