«Хаотичную застройку сменит КРТ»: Минстрой Приангарья рассказал о планах по развитию ИЖС

Замминистра строительства Иркутской области Евгений Ветров на круглом столе Газеты Дело поделился планами правительства региона по развитию сегмента ИЖС. По его словам, на смену хаотичной застройке приходит комплексное развитие территорий.

Евгений Ветров, замминистра строительства Иркутской области.

Фото: Андрей Фёдоров

«Сегодня в рамках развития индивидуального жилищного строительства на уровне субъекта мы используем механизм комплексного развития территории. Он был запущен в 2021 году — под него разработана необходимая нормативно-правовая база. В настоящее время в Приангарье по КРТ реализуется 25 проектов в сфере многоквартирного жилищного строительства, в сфере индивидуального – 16 проектов. Такие проекты в сегменте ИЖС охватывают 437 га. Их градостроительный потенциал – порядка 800 тысяч кв. м. 10 проектов уже в стадии реализации, шесть запланировано», – сообщил заместитель министра.

Кроме того, в мае-июне правительство Иркутской области планирует подписать соглашение с Дом.РФ о согласовании с регионом проектов КРТ, которые госкорпорация планирует реализовать в области. Это поможет более эффективно определять и осваивать участки для индивидуального строительства.

Евгений Ветров также напомнил, что в феврале этого года на федеральном уровне был принят Комплекс мер по развитию индивидуального жилищного строительства до 2030 года. Основными направлениями станут вовлечение новых земельных участков под ИЖС в оборот, градостроительная подготовка территорий, развитие необходимой инфраструктуры – транспортной, социальной, инженерной, повышение доступности загородного жилья как через ипотечные программы, так и посредством поддержки подрядчиков, упрощение им доступа к заемным средствам.

В Иркутской области в рамках этого комплекса мер уже утвержден перечень земельных участков, в отношении которых целесообразно заключение договоров комплексного развития территории. Данные направят в адрес правительства Российской Федерации для включения в программы поддержки.

Слайд из презентации Минстроя Иркутской области

«Уже в декабре 2026 года на федеральном уровне будет рассмотрена возможность предоставления мер поддержки на обеспечение земельных участков инфраструктурой. Что-то вроде аналога программы “Стимул” в МКД», – сообщил замминистра.

Евгений Ветров подчеркнул, что развитие механизма КРТ и строительство поселков под контролем девелоперов, не исключает возведение индивидуальных домов силами самих граждан. Хотя со временем, по мнению замминистра, этот подход уступит организованной застройке.

«Правильно все-таки создавать поселки в едином стиле с необходимой инфраструктурой, с дорогами, электричеством, водоснабжением и водоотведением. Мы, конечно, не ликвидируем хаотичную застройку полностью, но минимизировать ее в наших силах», – резюмировал Евгений Ветров.

