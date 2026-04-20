Ормузский пролив вновь заблокирован

Ормузский пролив вновь оказался фактически закрыт для коммерческого судоходства. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, по данным Bloomberg, 20 апреля движение по этому каналу прекратилось после кратковременного восстановления и первого случая захвата иранского судна американскими силами.

«Причина нового сбоя в логистике связана с усилением контроля со стороны Ирана и военного давления в регионе», — поясняет эксперт. По его словам, за последние семь недель транзит через пролив уже снижался до минимальных уровней, что подтверждают данные отслеживания судов.

Чернов обращает внимание, что, по оценкам Управления энергетической информации США, через Ормуз проходит около 20 млн баррелей нефти в сутки (примерно 20% мирового потребления), а также значительная доля СПГ. «Поэтому даже кратковременная остановка движения сразу создает риск физического дефицита и приводит к удорожанию логистики», — подчеркивает аналитик.

Эксперт напоминает, что если 17 апреля на новостях о разблокировке пролива нефть падала в цене, то теперь премия за риск в ней вновь увеличится. «На ближайшие дни прогнозируем возвращение котировок Brent в диапазон $92–100 за баррель с быстрым закреплением выше $95 на фоне устойчивой блокировки маршрута», — сообщает Чернов.

По мнению аналитика, волатильность останется крайне высокой, так как рынок будет реагировать на любые сообщения о движении танкеров и военной активности. «Текущая ситуация показывает, что даже формальные заявления сторон уже не воспринимаются рынком как четкие сигналы», — поясняет Чернов.

«Ключевым фактором является фактический объем проходящих по Ормузскому проливу судов. Пока он остается на минимуме, нефть будет торговаться с заметной геополитической премией», — заключает Владимир Чернов.