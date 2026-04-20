ВТБ в 1,5 раза увеличил число цифровых сервисов для защиты клиентских средств

В ВТБ посчитали, что число различных цифровых сервисов защиты клиентских денег выросло на 57% за последние два года. Согласно аналитике, каждый пятый клиент банка поставил как минимум один способ защиты своих финансов: установил лимиты на счета и карты, включил самоограничения, сдал биометрию или воспользовался сервисом «второй руки». Россияне стали активнее пользоваться сервисами защиты из-за риска потери денег от телефонных аферистов.

В банке посчитали, что более 1 млн клиентов ВТБ установили как минимум один лимит на переводы и платежи онлайн, а также на траты по картам. Миллионы клиентов банка сдали государственную биометрию, что позволяет им подключить вход и подтверждение операций по биометрии. Этот сервис не пропускает в онлайн-банк никого, кроме клиента: алгоритм распознавания лица нельзя обмануть при помощи фотографии, видео или маски. Точность распознавания составляет 99,99%.

С помощью сервиса самоограничений клиенты блокируют получение автокредита и кредита наличными онлайн, операции с наличными без карты в банкоматах, досрочное снятие со вклада или некоторые исходящие переводы.

Сервис «второй руки» защищает близких от перевода денег мошенникам или снятия наличных под давлением. Клиент назначает доверенное лицо, которое подтверждает операции. 70% клиентов, которые подключили в ВТБ сервис «второй руки», старше 60 лет. Большинство из них – женщины. В случае подозрительной активности в аккаунте или потери телефона клиенты ставили самоблокировку или отвязывали все устройства больше миллиона раз.

По словам руководителя департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексея Курзякова комплексный подход сопровождает действия клиента от входа в онлайн-банк до подтверждения платежей и отслеживает нестандартное поведение. Тренд на осознанную защиту цифровыми сервисами будет только укрепляться, уже сейчас каждый пятый клиент использует дополнительные инструменты защиты, отметил он.