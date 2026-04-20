«Европа запасается впрок»: Почему ЕС продолжает тайно закупать российский газ, несмотря на запреты

По данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в ПХГ стран ЕС в середине апреля превысили 30%, в то время как в конце марта обновили минимумы падения в 28%. Напомним, что в конце марта в Германии ПХГ были заполнены на 22%, а в Нидерландах — на исторически минимальные на этот период 6%. Таким образом, пополнение в ПХГ в Европе стартовало с очень низкой базы, и спрос в апреле–мае может быть повышенным.

– Цены на газ в Европе нидерландской бирже TTF 20 апреля выросли на 3%, до $496 за тыс. куб. м, из-за неопределенной ситуации с транспортировкой через Ормузский пролив. Однако с начала марта газ в Европе подешевел почти на 27% на фоне ожиданий деэскалации иранского конфликта, с одной стороны, и окончания зимнего отопительного сезона на западе и юге Европы, с другой. Еврокомиссия, учитывая дефицит газа в ЕС, снизила цель по заполнению газом подземных хранилищ к началу ноября с 90% до 80%, – отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global.

Несмотря на то, что уже с 25 апреля вступит в силу запрет для европейских импортеров на приобретение СПГ из России по краткосрочным контрактам, на самом деле импортеры из Европы продолжают покупать российский СПГ и закачивать его в ПХГ для нового отопительного сезона. Так, в конце марта и первой половине апреля ЕС импортировал в общей сложности 1,2 млн тонн российского СПГ. А трубопроводный газ у России по-прежнему покупают Венгрия и Словакия, и даже недавняя смена правящей партии в Венгрии после парламентских выборов, скорее всего не повлияет на российско-венгерское сотрудничество в поставках трубопроводного газа и нефти.

Напомним, что по данным ENTSOG, в марте 2026 года Евросоюз импортировал у России 1,7 млрд куб. м трубопроводного газа и 2,5 млрд куб. м в виде СПГ (примерно 1,7–1,8 млн тонн в жидком виде).

– Похоже, что в апреле импортеры из ЕС, несмотря на окончание отопительного сезона по-прежнему не снижают активность в закупках газа из России, либо ожидая, что из-за ближневосточной ситуации дефицит газа приведет к отсрочке вступления в силу на запрет импорта российского СПГ, либо, наоборот, желая закупиться газом в России, пока есть возможность, и пока дефицит газа в Европе не стал слишком острым, – резюмирует Наталья Мильчакова.