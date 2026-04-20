«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг Инго Банка на уровне ruA

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Инго Банка на уровне ruA-, прогноз – стабильный.

Рейтинг банка обусловлен удовлетворительной позицией по капиталу и качеству активов, адекватной ликвидной позицией.

Эксперты отметили повышение операционной эффективности и увеличение нормативов достаточности капитала. Позитивное влияние на уровень рейтинга также оказывает сохранение комфортного уровня диверсификации бизнеса и высокая вероятность оказания банку финансовой поддержки со стороны поддерживающей структуры в случае необходимости.

Инго Банк работает в рамках трехлетней стратегии, которая предполагает сдержанную динамику кредитования и фокус на развитии факторингового направления, а также наращивание безрисковых доходов, в том числе от расчётно-кассового обслуживания. За год факторинговый портфель банка продемонстрировал позитивную динамику, увеличившись на 11%.

Инго Банк – универсальный банк с 33-летним опытом работы. Предлагает широкий набор финансовых услуг частным клиентам, клиентам малого, среднего и крупного бизнеса. Банк предоставляет услуги в более чем 1 000 городах России, сочетая цифровые технологии с сетью физического присутствия. Наименование юридического лица – АО Банк Инго.