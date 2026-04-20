Бешенство не дремлет: Ветслужба Приангарья призывает вакцинировать питомцев

Служба ветеринарии Иркутской области напоминает жителям о необходимости ежегодной вакцинации домашних животных против бешенства. Несмотря на то, что регион считается благополучным, специалисты подчеркивают: это результат планомерной работы, а не повод для беспечности.

«Главная мера профилактики — это ежегодная прививка. Она позволяет минимизировать риски и не допускать заноса болезни», — заявил заместитель руководителя службы Иван Лобыцин.

Вакцинация обязательна для собак и кошек с трехмесячного возраста. Чтобы защитить и диких животных, специалисты ежегодно раскладывают в лесах специальные съедобные брикеты с вакциной. В прошлом году в регионе было привито более 70 тысяч собак, около 36 тысяч кошек, а также разложено свыше 54 тысяч доз для диких животных.

Ранее в Новосибирской области был введен режим ЧС из-за вспышек бешенства и пастереллеза среди крупного рогатого скота. СКР начал проверку действий областного минсельхоза, а также массовых жалоб фермеров на изъятие скота. Местные власти предложили предпринимателям обращаться в ветеринарные службы для подачи заявок на компенсации.