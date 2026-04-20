«Ютиться в квартирах — не наш путь»: Матвиенко призвала расселять мегаполисы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала проблему обезлюживания территорий стратегической угрозой для России. По её мнению, стране необходимо уходить от модели жизни в крупных агломерациях и развивать строительство частных домов по всей стране, сообщает РИА Новости.

«Россия исторически не страна агломераций и мегаполисов. Обезлюживание территорий — это угроза нашей национальной безопасности и развитию экономики. Мы должны добиваться, чтобы люди не ютились в квартирах в нескольких городах, а строили просторные дома по всей стране», — заявила политик на форуме «Малая родина — сила России».

Матвиенко подчеркнула, что такой подход способствует созданию больших семей и формированию нового образа будущего. Она призвала поддерживать эти тенденции на всех уровнях власти — от муниципального до федерального.

Стоит отметить, что на данный момент сектор индивидуального жилищного строительства (ИЖС) переживает спад. По данным Росстата, за первый квартал 2026 года ввод жилья в этом сегменте рухнул на 38,1% по сравнению с прошлым годом.