Новости

В Иркутске начали масштабный ремонт улицы Розы Люксембург

В Иркутске стартовал второй этап ремонта улицы Розы Люксембург. Работы ведутся на участке от переулка Восточного до переулка 5-го Советского в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

<p>Фото https://admirk.ru/</p>

Главная задача — победить пробки

Ключевой акцент проекта — борьба с заторами. Как подчеркнула глава Ленинского округа Светлана Колотовкина, эта улица имеет самую большую антропогенную нагрузку в округе.

«Перед нами стоит задача отремонтировать участок так, чтобы увеличить скорость потока и уменьшить пробки. Мы видим все жалобы жителей и просим набраться терпения», — отметила она.

Что изменится?

  • Дорожное полотно: Ведется замена основания дороги и установка бордюров. Работы планируют завершить досрочно, до конца лета.
  • Безопасность: Появится островок безопасности, новые светофоры и дополнительная полоса для поворота налево на перекрестке с улицей Томсона.
  • Благоустройство: Установят новые фонари, ограждения, остановочные павильоны и обустроят газоны.

Горожан просят планировать маршруты заранее, используя объездные пути.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес