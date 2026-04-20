В Иркутске начали масштабный ремонт улицы Розы Люксембург

В Иркутске стартовал второй этап ремонта улицы Розы Люксембург. Работы ведутся на участке от переулка Восточного до переулка 5-го Советского в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Главная задача — победить пробки
Ключевой акцент проекта — борьба с заторами. Как подчеркнула глава Ленинского округа Светлана Колотовкина, эта улица имеет самую большую антропогенную нагрузку в округе.
«Перед нами стоит задача отремонтировать участок так, чтобы увеличить скорость потока и уменьшить пробки. Мы видим все жалобы жителей и просим набраться терпения», — отметила она.
Что изменится?
- Дорожное полотно: Ведется замена основания дороги и установка бордюров. Работы планируют завершить досрочно, до конца лета.
- Безопасность: Появится островок безопасности, новые светофоры и дополнительная полоса для поворота налево на перекрестке с улицей Томсона.
- Благоустройство: Установят новые фонари, ограждения, остановочные павильоны и обустроят газоны.
Горожан просят планировать маршруты заранее, используя объездные пути.