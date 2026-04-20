В Иркутске началась масштабная мойка улиц и ограждений

В Иркутске дорожные службы перешли к активной фазе весенней уборки. Для наведения порядка ежедневно задействуют специализированную технику: подметально-уборочные машины очищают и увлажняют проезжую часть, а погрузчики вывозят накопившийся за зиму мусор и листву.

Особое внимание уделяется не только подметанию, но и мойке. Мощные гидранты используют для очистки разделительных волн, барьерных и пешеходных ограждений. Сегодня эти работы активно ведутся на магистралях с интенсивным движением, таких как улицы Депутатская, Трактовая и Баррикад.

Механизированная уборка также затронула дорожное покрытие на объездной Университетского и Первомайского микрорайонов, улицах Радищева и 3-го Июля, а также на мостах — Академическом и через реку Ушаковку.

Вручную коммунальщики приводят в порядок тротуары, газоны и заездные карманы, попутно выполняя мелкий ремонт ливневой канализации. Также уже началась покраска ограждений и остановочных павильонов для обновления облика города.

Напомним, общегородской субботник в Иркустке состоится 25 апреля.