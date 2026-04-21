Новости Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 апреля: 11 781,3701 руб/1 г золота и 191,8700/1 г серебра ЦБ РФ с 21 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 11 781,3701 руб.

1 грамм серебра - 191,8700 руб.

1 грамм платины - 5 183,7500 руб.

1 грамм палладия - 3 855,7600 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 60,1796 р. (0,51%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,9700 р. (1,52%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 39,1401 р. (0,75%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 7,6199 р. (0,20%) . На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги. dims

