Зачем Банк России продает резервы и меняет золото на юани

В марте Банк России сократил объем золота в составе золотовалютных резервов (ЗВР) на 6 тонн. К 1 апреля запасы составили 74,1 млн унций (2,3 тыс. тонн), а их стоимость упала на 13% до 334 млрд рублей. Как пояснила аналитик Наталья Мильчакова, у регулятора есть две ключевые причины для таких действий.

1. Покрытие бюджетного дефицита

Продажа драгметалла помогает компенсировать нехватку средств в казне. Без этих мер дефицит бюджета к концу марта (4,6 трлн руб.) мог бы превысить 5 трлн рублей.

2. Пополнение валютных запасов

Золото обменивается на юани для формирования запаса иностранной валюты, дефицит которой возник из-за слабого экспортного дохода в начале года.

«Это стандартная практика развивающихся стран. В прошлом году все скупали золото, ожидая кризиса, чтобы продать его выгодно. Судя по геополитической нестабильности, момент настал», — отмечает эксперт.

Для российской экономики эти продажи не критичны: общие резервы ЦБ превышают 774 млрд долларов и остаются одними из крупнейших в мире.