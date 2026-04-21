«Рынок обеляется и дробится»: Почему в России резко выросло число ритуальных компаний

В первом квартале 2026 года в России произошел резкий всплеск регистрации новых компаний в сфере ритуальных услуг. По данным аналитиков, их число выросло на 37,5% по сравнению с прошлым годом, сообщает "Коммерсант". Эксперты объясняют это двумя ключевыми факторами: обелением рынка и изменением налогового законодательства.

Две причины бума

Легализация: Предприниматели массово выходят из тени, чтобы официально пользоваться льготами по НДС.

Дробление бизнеса: Снижение порога выручки для освобождения от НДС (с 60 до 20 млн рублей) вынуждает владельцев дробить крупные компании на несколько мелких ИП.

Сложная экономика

Несмотря на рост числа игроков, работать становится тяжелее. Маржинальность падает из-за роста цен на сырье (дерево, металл) и снижения платежеспособности населения. В декабре 2025 года гроб подорожал почти на 10%, а рытье могилы — на 13%. Общий объем рынка за январь–февраль 2026 года составил 22,7 млрд рублей.