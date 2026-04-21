В долгах, как в шелках: Иркутская область заняла 61 место в России по доле просроченной задолженности перед банками

Севастополь, Республика Крым и Санкт-Петербург стали лидерами рейтинга российских регионов по наименьшей доле просроченной задолженности населения перед банками. Такие данные по состоянию на 1 марта 2026 года приводит РИА Новости.

На первом месте находится Севастополь с показателем 2,67%, на втором – Республика Крым (3,16%), на третьем – Санкт-Петербург (3,23%), на четвертом – Чувашская Республика (3,30%), на пятом – Республика Саха (Якутия) (3,44%).

Далее следуют Республика Бурятия (12-е место, 3,74%), Новосибирская область (33-е место, 4,55%), Красноярский край (60-е место, 5,37%) и Иркутская область (61-е место, 5,38%).

В конце рейтинга: Карачаево-Черкесская Республика (81-е место, 9,33%), Республика Северная Осетия – Алания (82-е место, 10,19%), Республика Дагестан (83-е место, 14,47%), Чеченская Республика (84-е место, 14,60%) и Республика Ингушетия (85-е место, 25,51%).

Напомним, что совокупный объем кредитов и займов, выданных россиянам, впервые достиг 45 трлн рублей. По состоянию на 1 января 2026 года показатель вырос на 2,2%, или на 988 млрд рублей, за четвертый квартал 2025 года.