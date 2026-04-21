«Народные» облигации обернулись ловушкой: «ЕвроТранс» перестал платить инвесторам

Платформа «Финуслуги» (проект Мосбиржи) официально подтвердила, что ПАО «ЕвроТранс» не исполняет обязательства перед держателями «народных» облигаций. С 10 апреля 2026 года эмитент не проводит выкуп ценных бумаг, оставив тысячи инвесторов без денег, передаёт РБК.

В связи с этим Ассоциация владельцев облигаций (АВО) обратилась с жалобой в Банк России и на Московскую биржу. Профильные эксперты считают, что эмитент нарушил закон «О рынке ценных бумаг», не раскрыв информацию о дефолте.

Особое возмущение АВО вызывает тот факт, что в «народных» выпусках отсутствует представитель владельцев облигаций (ПВО), который мог бы коллективно защищать права инвесторов. Это делает неквалифицированных граждан беззащитными перед эмитентом.

Ситуация усугубляется тем, что рейтинг «ЕвроТранса» от «Эксперт РА» находится на преддефолтном уровне (ruC), а бумаги компании уже переведены биржей в сектор повышенного риска.

«А вы думали, "народные" значит надёжные? Нет. Это просто вывеска, чтобы доверчивых заманить. Рынок облигаций — это джунгли», — отмечают эксперты.

АВО требует от ЦБ принять жесткие меры, а от Мосбиржи — уведомить инвесторов о нарушении и рассмотреть внедрение института ПВО для защиты прав граждан в будущем.