Торговля с Китаем бьет рекорды: Экспорт из КНР в Россию взлетел на 22%

Товарооборот между Россией и Китаем в первом квартале 2026 года достиг $61,3 млрд, показав рост на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных Главного таможенного управления КНР, передаёт газета "Ведомости".

Ключевые цифры:

Экспорт из Китая в РФ: Вырос на 22% и составил $27,7 млрд.

Импорт из России в КНР: Увеличился на 10% до $33,6 млрд.

Эксперты отмечают, что, несмотря на годовой рост, в поквартальном сравнении (к четвертому кварталу 2025 года) динамика оказалась отрицательной — спад на 5%, что объясняется сезонным фактором.

В марте 2026 года торговля выросла на 20% год к году, достигнув отметки в $22,1 млрд. При этом поставки из России в Китай показали особенно резкий рост, увеличившись на 28% по сравнению с февралем.

Напомним, в середине месяца на рынке возник острый дефицит юаневой ликвидности: ставки по заимствованиям в китайской валюте взлетали до 40% годовых. Это было вызвано отказом от операций по бюджетному правилу, низкой продажей экспортной выручки и необходимостью выкупа облигаций (в частности, «Роснефтью» завершила свою оферту). К концу месяца напряженность спала, а ставки вернулись к норме.