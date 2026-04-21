Зеленский назвал вывод войск из Донбасса стратегическим поражением Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вывод украинских войск из Донбасса стал бы для Киева стратегическим поражением. Об этом сообщает «РБК Украина».

«Россия требует, чтобы мы ушли из Луганской и Донецкой областей. Конечно, это будет стратегический проигрыш для нас и для Вооружённых сил. Мы потеряем фортификационные сооружения и линию обороны, что ослабит нашу позицию», — подчеркнул Зеленский.

Он также выразил сомнение в том, что президент США Дональд Трамп может быть гарантом мира. «США говорят, что президент Трамп ещё два с половиной года у власти, но что будет потом? Нам нужны реальные гарантии безопасности», — отметил украинский лидер.

В конце марта Зеленский сообщил, что Россия дала Украине два месяца на вывод войск из Донбасса. «Если Украина не уйдёт, Россия захватит Донбасс, и тогда будут другие условия», — пересказал он российские требования.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев должен как можно скорее принять решение об отводе войск. «Зеленский должен был уже вчера взять на себя ответственность и принять это нелёгкое решение», — отметил Песков.

Помощник президента России Юрий Ушаков добавил, что вывод войск Украины из Донбасса открыл бы перспективы для прекращения военных действий.

В марте президент Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным сообщил, что под контролем украинских войск остаётся 15–17% территории. Песков уточнил, что территориальные разногласия с Украиной составляют считанные километры, и для выхода на административные границы ДНР российским войскам осталось занять около 17–18% территории.