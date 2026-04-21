Банковские карты уходят в прошлое. Что дальше?

Доля платежей по банковским картам в России в ближайшие пять лет может сократиться до 10%. Такой прогноз дала первый зампред ВТБ Ольга Скоробогатова. По ее мнению, пластик вытеснят альтернативные способы оплаты: QR-коды, биометрия и переводы через Систему быстрых платежей (СБП), передаёт РБК.

QR-код вместо пластика

«Я думаю, что на горизонте трех-пяти лет доля альтернативных способов платежей будет расти кратно. Не могу сказать, что будет ноль, но я думаю, что цифра будет порядка 10 из 100%», — заявила Скоробогатова в интервью РБК.

Она отметила, что привычка россиян платить по-новому изменилась кардинально. Если раньше карты занимали почти 100% безналичного рынка, то сейчас соотношение уже стремится к паритету «50 на 50».

Однако в Банке России не согласны с таким радикальным прогнозом. Директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина считает, что карты не исчезнут, а лишь изменят свой вид.

«Я думаю, что на горизонте пяти лет ни наличные, ни карты не исчезнут. Может форм-фактор меняться... карты виртуальные, еще в каком-то другом виде. Но на горизонте пяти лет перераспределится доля. Я думаю, что некарточные инструменты продолжат свой активный тренд по наращиванию», — сказала она.

Главное препятствие

Единственное, что сдерживает взрывной рост новых технологий, — это отсутствие единого приема во всех магазинах. Скоробогатова призвала НСПК решить вопрос «интероперабельности», чтобы любой способ оплаты принимался в любой торговой точке.

Статистика подтверждает тренд: в 2025 году число операций по QR-кодам выросло на 69%, а их общая сумма превысила 5,5 трлн рублей.