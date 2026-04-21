Германия обвинила Россию в прямых угрозах: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Германия обвинила Россию в прямых угрозах, мировые нефтяные компании начали уходить с Ближнего Востока, в РФ расширили субсидиарную ответственность собственников бизнеса, а в Иркутской области 21 апреля объявили выходным днем. Подробнее – в обзоре СИА.

Обвинение в угрозах

МИД Германии вызвало посла России в Берлине Сергея Нечаева после публикацией Минобороны РФ адресов производителей дронов для Киева, расположенных в Европе. В МИД ФРГ назвали эти действия прямыми угрозами. «Прямые угрозы России против целей в Германии являются попыткой ослабить нашу поддержку Украины и проверить нашу сплоченность. Наш ответ ясен: мы не позволим себя запугать. Такие угрозы и всякого рода шпионская деятельность в Германии совершенно неприемлемы», – заявили там.

Уход с Ближнего Востока

Мировые нефтяные компании, например, Exxon Mobil, Chevron и другие, начали уходить c Ближнего Востока из-за ситуации вокруг Ирана. В частности, Exxon решила вложить до $24 млрд в глубоководные месторождения Нигерии, Chevron расширила присутствие в Венесуэле, BP приобрела доли у берегов Намибии, TotalEnergies заключила соглашение с Турцией.

Расширение ответственности

Верховный суд РФ вынес решение, в соответствии с которым теперь кредитор, связанный с прежним руководством компании-банкрота, вправе взыскивать долги с новых собственников бизнеса в порядке субсидиарной ответственности. Это значимый поворот в практике, так как ранее, по данным Ъ, претендовать на возмещение в рамках субсидиарной ответственности могли только не связанные с должником лица.

Дополнительный выходной

21 апреля 2026 года объявили нерабочим днем в некоторых регионах России в связи с празднованием Радоницы – Дня поминовения усопших. Сегодня люди не работают в Краснодарском и Ставропольском краях, в Иркутской, Пензенской, Брянской и Саратовской областях, в Адыгейской и Кабардино-Балкарской республиках. В Карачаево-Черкесской Республике выходным был понедельник, 20 апреля. Людям выделили день для посещения кладбищ и уборки на них.

Аутсайдеры по долгам

Аналитики РИА Новости составили рейтинг российских регионов по доле просроченной задолженности перед банками. Наилучшая обстановка по стране в Севастополе, Крыму, Санкт-Петербурге – показатель равен около 2–3%. В число аутсайдеров попала Иркутская область, оказавшись на 61-й строчке по России, – 5,4%. Худшая ситуация в Ингушетии – 25,5%.