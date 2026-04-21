Объем наличных в России за неделю вырос на 240 млрд рублей

За первую неделю апреля 2026 года объем наличных денег в обращении в России подскочил почти на четверть триллиона рублей. Такой подсчет на основе данных Центробанка сделали эксперты для «Известий».

Денежная база в узком определении за неделю с 3 по 10 апреля выросла на 240 млрд рублей, достигнув 20,34 трлн рублей, что стало рекордным недельным приростом с начала года.

Старший аналитик Совкомбанка Андрей Крылов подтвердил, что рост произошел преимущественно за счет наличных денег, поскольку обязательные резервы банков в ЦБ остаются относительно стабильными.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов также отметил, что денежная база почти полностью состоит из наличных, поэтому столь заметный скачок связан именно с ростом оборотов кеша. МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков подсчитал, что в период с 1 по 17 апреля из банков в оборот выпущено наличности примерно на 470 млрд рублей.

Тренд на использование наличных начался еще в 2025 году. Лидерами по росту спроса стали Ставропольский край и Севастополь. В топ-5 регионов также вошли Камчатский край, Воронежская и Псковская области. Всего увеличение использования наличных отмечено в 69 субъектах страны.