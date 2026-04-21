«Передышка» для бизнеса: Путин упростил ввоз товаров из ЕАЭС до конца мая

Президент России Владимир Путин подписал указ, который временно упрощает правила ввоза товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Эта мера призвана снизить административную нагрузку на бизнес в переходный период.

Как это работает?

До 31 мая 2026 года российские компании и индивидуальные предприниматели могут ввозить продукцию без немедленного подтверждения её статуса и предварительной маркировки. Теперь эти процедуры можно пройти уже после того, как товар пересечёт границу, но до его выпуска в оборот.

Ключевые условия:

Товар должен храниться на складе временного хранения под контролем таможни.

Импортер обязан промаркировать продукцию и уведомить Роспотребнадзор.

Льготы не распространяются на подакцизные и специфические группы товаров.

Жёсткий контроль с 1 июня

Эта «передышка» носит временный характер. С 1 июня 2026 года вступает в силу национальная система подтверждения ожидания, которая ужесточит контроль. Импортёрам придётся подавать данные о поставках за два дня до ввоза и заранее вносить залог, равный сумме налогов (НДС и акцизов).