Отсрочка на три месяца: Путин разрешил крупным импортерам не платить НДС сразу

Президент России Владимир Путин подписал указ о запуске эксперимента по отсрочке уплаты НДС при ввозе товаров. До 30 июня 2027 года крупные компании смогут получить «рассрочку» на срок до трех месяцев.

Как следует из документа, главная задача — стимулирование предпринимательства и развитие экономики. Участвовать в эксперименте смогут только системообразующие организации и уполномоченные экономические операторы, соответствующие строгим критериям:

Отсутствие долгов по таможне и штрафов.

Отсутствие дел о банкротстве и уголовных дел у руководства.

Применение общего режима налогообложения.

Ввезенные по этой схеме товары можно будет продавать только конечным потребителям (физлицам) или компаниям на общей системе налогообложения. Минфин и ФТС должны отчитаться об итогах эксперимента до конца августа 2027 года.

Эта мера выглядит как поддержка бизнеса на фоне ужесточения общего контроля. Напомним, что в правительстве ищут способы пополнить бюджет за счет обеления таможенных потоков, так как поступления от таможни в прошлом году снизились.