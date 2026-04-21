«До 1 июля решим»: Власти определят судьбу семейной ипотеки на фоне споров о лимите

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что решение о модернизации программы семейной ипотеки будет принято до 1 июля. Сейчас власти проводят социологический опрос, чтобы выбрать наиболее приемлемый вариант из предложенных Минфином и администрацией президента, передаёт ТАСС.

Что может измениться?

Основные дискуссии ведутся вокруг двух параметров:

Лимит суммы: Правительство рассматривает возможность увеличить максимальную сумму кредита с 6 млн до 8 млн рублей. Это связано с тем, что в крупных городах купить квартиру за старый лимит с появлением детей становится сложно.

Дифференциация ставки: Обсуждается введение гибких условий: чем больше детей в семье, тем ниже процентная ставка по кредиту.

«У нас непростая задача – сократить расходы бюджета, но при этом мы точно видим, что по ряду регионов надо увеличивать лимит по семейной ипотеке. Во многих столичных городах купить квартиру за 6 млн с увеличением количества детей уже сложно», – пояснил Хуснуллин.

Напомним, сейчас программа действует до 2030 года под ставку 6% для семей с детьми до шести лет. Ранее условия уже ужесточили: с февраля 2026 года на одну семью выдается только один кредит, а супруги обязаны быть созаемщиками.