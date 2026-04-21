Туристам запретили выход на лед Байкала

На фоне потепления и положительных температур в Иркутской области активно разрушается лед, в связи с чем в настоящее время запрещен выход на все водоемы. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС.

«На водоемах Иркутской области наблюдаются процессы разрушения льда. Выход на него запрещен повсеместно», – отметили в ведомстве.

В частности, на популярном у туристов Байкале больше небезопасно: отмечаются множественные трещины и выход воды до одного метра, практически во всех местах имеются забереги. В заливах Куркутский, Мухор, в бухте Базарной лед почернел, образовались трещины, у мысов и в проливе Ольхонские ворота – вода.

В Усть-Ангинском заливе, в бухте Ае – множество трещин, нажимов, изменение структуры льда. Он рыхлый и напитанный водой, у береговой полосы появляются промоины.

В Листвянке зафиксирована становая трещина от колеса обозрения в сторону Толстого мыса. Имеются многочисленные разломы, полыньи, вдоль береговой линии местами открытая вода.

Аналогичная обстановка и на других водоемах, выход на которые также опасен для жизни.