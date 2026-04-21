Рецессия близко: Как кризис неплатежей может уничтожить малый и средний бизнес

В России разрастается кризис неплатежей. По данным Росстата, к январю 2026 года объём просроченных долгов заказчиков и покупателей достиг рекордных 8 трлн рублей (около 4% ВВП), что на четверть больше, чем год назад. Почти 40% компаний называют это главной угрозой для выживания, сообщает "Коммерсант".

Почему это происходит?

Эксперты выделяют две причины:

«Выгодно не платить»: При высоких процентных ставках компаниям дешевле использовать чужие деньги, задерживая оплату.

Нет денег: Убыточные предприятия и компании с плохой кредитной историей просто не имеют доступа к банковским кредитам для покрытия кассового разрыва.

«Это тревожный признак рецессии. Ситуация запускает цепную реакцию: один неплатеж тянет за собой другой», — отмечают аналитики. Это может привести к волне банкротств и поглощений, где выживут только крупнейшие игроки, в том числе госкомпании.

Иркутские предприниматели жалуются на невыплаты по госконтрактам

Эта проблема не обошла стороной и Иркутск. Бизнес-омбудсмен Андрей Лабыгин провел совместный прием с и. о. прокурора Вячеславом Бабенко, где предприниматели массово жаловались на невыплаты по госконтрактам.

«К сожалению, вновь вышла на первый план проблема, о которой я говорил уже не раз – неплатежи по государственным контрактам становятся массовыми. Суммы разные – от 2,5 млн до 270 млн рублей», – рассказал Лабыгин.

Особенно остро вопрос стоит для перевозчиков, которым до сих пор не компенсировали проезд льготников за ноябрь и декабрь 2025 года. Обращения рассмотрит прокуратура.