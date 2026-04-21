Бизнесмена из Приангарья обвинили в мошенничестве с госконтрактом на 3 млн рублей

В Иркутской области полицейские задержали руководителя организации. Его обвиняют в мошенничестве при исполнении государственного контракта на сумму более 3 млн рублей, сообщает ГУ МВД России по региону.

По данным правоохранителей, в 2023 году генеральный директор компании заключил муниципальный контракт на проведение инженерных изысканий, проектирование, строительство и ввод жилья в эксплуатацию. Позже для хищения бюджетных денег он предоставил подложные документы о покупке у подконтрольной фирмы трансформаторной подстанции на сумму свыше 3 млн рублей, однако фактически электроустановка не приобреталась.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», проводится расследование.