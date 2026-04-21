ОСАГО может подорожать на 10%

Правительство одобрило законопроект, повышающий лимит выплат по жизни и здоровью по ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей с 1 марта 2027 года. Нововведение уравняет максимальные суммы компенсаций по ОСАГО с уже действующими лимитами по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков.

«В настоящее время в похожих ситуациях максимальная выплата по ОСАГО составляет 500 тысяч рублей, в то время как по ОСГОП – 2 млн рублей, и законотворческая инициатива устраняет это несоответствие и приведет к улучшению защиты потерпевших», – заявил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Увеличение лимита также приведет к некоторому удорожанию ОСАГО. По предварительным оценкам РСА, рост средней премии может составить около 10%. Необходимые расчеты должен будет произвести Банк России и соответствующим образом изменить страховые тарифы.

Ранее ЦБ повысил коэффициенты ОСАГО для регионов с высоким уровнем мошенничества. Средняя стоимость полиса ОСАГО в Ингушетии после расширения тарифного коридора выросла в 2,8 раза по сравнению с сентябрем–декабрем, в Новосибирской области – в 2,2 раза.