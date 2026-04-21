Тысяче педагогам в Ангарске задолжали деньги за классное руководство

Долги по выплатам на сумму почти 9 млн рублей сформировались в начале года в городе Ангарске Иркутской области. Такую сумму вовремя не получили местные педагоги муниципальных образовательных учреждений, сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, в январе 2026 года педагогическим работникам не перечислили в установленные сроки ежемесячные выплаты за классное руководство. Причина – позднее оформление соглашений с муниципальными образовательными учреждениями.

В связи с этим прокуратура направила предписание в комитет образования администрации Ангарска. В результате предпринятых мер 1057 педагогам была выплачена компенсация за несвоевременное получение средств.